ANP Vaderschap heeft John Legend veranderd

NEW YORK - Het vaderschap heeft John Legend veranderd. Dat vertelde de zanger tijdens de lancering van een speciale uitgave van het wodkamerk Belvedere. Daarmee steunt het merk de campagne RED van Bono.

Door ANP - 3-9-2016, 13:06 (Update 3-9-2016, 13:06)

Legend zei dat hij nu heel anders in het leven staat. “Het vaderschap zorgt dat ik me meer focus op dingen die belangrijk zijn”, legde hij uit. “Maar ik denk nu ook veel meer na over de wereld en hoe ik eraan kan bijdragen om die wereld iets beter te maken.”

Een deel van de opbrengst van de wodka in een speciaal voor RED ontworpen fles gaat naar de bestrijding van hiv en aids in Afrika. “Ik wil helpen om te zorgen dat er niemand meer sterft aan deze vreselijke ziekte”, zei Legend.