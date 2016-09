Keith Richards even de baas over BBC Four

LONDEN - De VPRO laat bekende Nederlanders in Zomergasten een televisieavond samenstellen. Bij de BBC pakken ze het nog grootser aan. Keith Richards van de Rolling Stones mag een heel weekend bepalen wat er op de tv komt. Hij wordt drie dagen de baas van BBC Four.

Door ANP - 3-9-2016, 12:53 (Update 3-9-2016, 12:53)

Het tv-evenement staat voor later deze maand op de agenda, maar de BBC doet er uiterst geheimzinnig over. Zo is er nog maar weinig bekend over de programma’s die Keith de kijkers voorschotelt. De BBC heeft alleen gezegd dat er veel muziek te zien zal zijn. Ook The 39 Steps, de beroemde film van Alfred Hitchcock, is in het uitzendschema opgenomen.

Verder is er veel aandacht voor de Rolling Stones. Zo trakteert Keith de fans op veel nog nooit vertoonde beelden en zijn er documentaires over hemzelf en de band te zien. Zoals de ‘director’s cut’ van Keith Richards - The Origin of the Species, een documentaire van regisseur Julien Temple.

Keith heeft zin in het project, zoals te zien is in een video die hij opnam om zijn Lost Weekend aan te kondigen.