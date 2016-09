SBS blijft achter met The Next Boy/Girl Band

HILVERSUM - De zoektocht naar een nieuwe boy- en girlband bij SBS6 weet de kijker nog niet echt te vinden. Vrijdagavond stemden 512.000 mensen af op de talentenjacht. De show staat daarmee nog maar net in de top 25 van best bekeken programma's van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Door ANP - 3-9-2016, 8:23 (Update 3-9-2016, 8:23)

Op hetzelfde tijdstip als The Next Boy/Girl Band wisten vier programma's betere cijfers te scoren. De finale van De slimste mens op NPO2 was goed voor 1,4 miljoen kijkers, gevolgd door de Vlaamse politieserie Witse (1,2 miljoen op NPO1), Superkids (1,1 miljoen op RTL 4) en Voetbal Inside (552.000 op RTL 7). Later op de avond scoorde de quiz Een tegen 100 op NPO1 ook prima met 1,3 miljoen kijkers. Het NOS Journaal van 20.00 uur was met bijna 2 miljoen opnieuw het best bekeken programma.