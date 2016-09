Acteur Jon Polito overleden

LOS ANGELES - De Amerikaanse acteur Jon Polito is donderdag op 65-jarige leeftijd overleden. Polito speelde in zijn carrière zo'n 160 rollen in speelfilms en tv-series. De Hollywoodveteraan had onder meer een prominente rol in Flodder in Amerika! die Dick Maas in 1992 maakte.

Door ANP - 2-9-2016, 18:23 (Update 2-9-2016, 18:23)

Polito is het best bekend dankzij zijn rollen in twee films van de gebroeders Coen. Zo speelde hij de rol van Johnny Caspar in Miller's Crossing (1990) en de rol van Lou Breeze in Barton Fink (1991). Onlangs speelde hij nog rollen in de tv-series Modern Family en Major Crimes.

Jon Polito overleed volgens TMZ op donderdagavond in het ziekenhuis. Sinds zondag lag hij in coma. Hij leed aan artritis en liep een infectie op na een recente operatie.