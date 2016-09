Frans Bauer sluit moeilijke periode af

Oranje gaat WK niet halen

’Oranje zwalkt’, ’Oranje wekt geen vertrouwen’, ’Het was weer niks’; de krantenkoppen na weer een nederlaag van ons nationale voetbalelftal liegen er niet om. Nu ging het nog om een vriendschappelijk potje tegen Griekenland, maar de eerste serieuze wedstrijd in de richting van het WK voetbal in Rusland staat alweer voor de deur. Deze week moeten ’we’ tegen Zweden voetballen. De supporters hoeven de tickets naar Rusland echter nog niet te boeken. Oranje heeft geen echte topspelers meer en zal de kwalificatieronde helaas niet overleven.