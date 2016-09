Justin Bieber blijft Single Top 100 aanvoeren

ANP Justin Bieber blijft Single Top 100 aanvoeren

AMSTELVEEN - Justin Bieber staat net als vorige week stevig in de Single Top 100 door de eerste twee plekken in de lijst te bezetten. Cold Water, Justins single met Major Lazer en MØ, staat voor de zesde week bovenaan.

Door ANP - 2-9-2016, 15:14 (Update 2-9-2016, 15:14)

Het is vooral stuivertje wisselen in de top tien. The Chainsmokers feat. Halsey die vorige week de top tien binnenkwamen met hun hit Closer, kruipen verder omhoog en staan nu op plek vier. Ook Broederliefde, die sinds vrijdag een record te pakken heeft met het album Hard Work Pays Off 2 als langst genoteerde Nederlandstalige plaat op de hoogste positie aller tijden, stijgt een plaatsje met Jungle.

Singles Top 10 week 36

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, single o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ - Cold Water

2. (2) DJ Snake feat. Justin Bieber - Let Me Love You

3. (4) Sevn Alias feat. Jason Futuristic, BKO & Jairzinho - Gass

4. (7) The Chainsmokers feat. Halsey - Closer

5. (3) Jonas Blue feat. JP Cooper - Perfect Strangers

6. (6) Martin Garrix & Bebe Rexha - In The Name Of Love

7. (8) Broederliefde - Jungle

8. (5) Drake feat. Wizkid & Kyla - One Dance

9. (10) Shawn Mendes - Treat You Better

10. (9) Justin Timberlake - Can’t Stop The Feeling!