Broederliefde verbreekt record albumhitlijst

AMSTELVEEN - Broederliefde voert voor de dertiende week de Album Top 100 aan. De Rotterdamse rapformatie heeft daarmee een record te pakken. Hard Work Pays Off 2 is het langst genoteerde Nederlandstalige album op 1 aller tijden.

Door ANP - 2-9-2016, 15:03 (Update 2-9-2016, 15:03)

Broederliefde evenaarde vorige week al het oude record in handen van Frans Bauer met zijn plaat 'n Ons geluk, die toen al sportief reageerde op dit nieuws. ''Records zijn er om te verbreken'', zei de volkszanger. Hard Work Pays Off 2 is vooral erg populair online. Zo zijn de nummers van het album sinds de release ruim 55 miljoen keer gestreamd op Spotify.

Verder komen er een heleboel nieuwe albums binnen in de top tien. De hoogste nieuwe binnenkomer is de Nuenense volkszanger Django Wagner. Hij is terug te vinden op plek twee. Op drie komen de Toppers binnen, op de voet gevolgd door Jett Rebel. Rotterdam Airlines zorgt voor een volledige Nederlandse top vijf. Ook Céline Dion, Britney Spears en Barbra Streisand bestormen de top tien met hun nieuwe albums.

Album Top 10 week 36

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, album o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Broederliefde - Hard Work Pays Off 2

2. (-) Django Wagner - Emoties

3 (-) Toppers - Toppers in Concert 2016. Royal Night of Disco

4 (-) Jett Rebel - Don't Die On Me Now

5 (3) Rotterdam Airlines - Gate 16

6 (4) Drake - Views

7 (-) Céline Dion - Encore un soir

8 (-) Britney Spears - Glory

9 (-) Barbra Streisand - Encore. Movie Partners Sing Broadway

10 (2) Frank Ocean - Blond