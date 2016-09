Victoria gelooft in liefde op eerste gezicht

NEW YORK - Victoria Beckham werd een beetje dronken op de dag dat ze haar toekomstige man David Beckham ontmoette. Dat schrijft ze in een brief in Vogue aan haar 18-jarige zelf.

Door ANP - 2-9-2016, 10:09 (Update 2-9-2016, 10:09)

In de brief gaat ze in op haar onzekerheden van destijds. ''Ik weet dat je het nu moeilijk hebt. Je bent niet de mooiste of de dunste of het best in dansen op het Laine Theatre Arts college. Je hebt er nooit echt bij gehoord, hoewel je je onderkomen op de school in Surrey deelt met heel aardige meiden. Je hebt vreselijke acne’’, schrijft ze onder meer.

Ook geeft ze zichzelf het advies meer te leren over voetbal. ''Vooral over de buitenspelregel.’’, verwijst ze naar het voormalige beroep van haar man. Daarbij geeft ze aan dat liefde op het eerste gezicht echt bestaat. ''Het zal jou overkomen in de spelerslounge van Manchester United, hoewel je een beetje dronken zal worden, dus de exacte details zijn een beetje wazig’’, bekent ze over haar eerste ontmoeting met de voetballer.

Leuke lach

''Terwijl de andere voetballers aan de bar bier staan te drinken met hun maten, zie je dat David apart staat met zijn familie. (Hij zit niet eens in het eerste elftal op dat moment, jij bent de beroemdheid.) En hij heeft een leuke lach.’’ Hij gaat om je nummer vragen, verklapt ze aan zichzelf. ''En hij heeft nog steeds het vliegtuigticket waarop zij dat schreef'', aldus Victoria Beckham.

Verder geeft de voormalig Spice Girl en designer aan dat ze ontzettend veel lol zal hebben met kleding. ''Catsuits van PVC, chokers die absurde dingen zeggen en vreemd blond punthaar, somt ze op. ''Het zal nooit bij je opkomen dat je er belachelijk uitziet. Je zal naar prijsuitreikingen gaan terwijl je eruit ziet als een dragqueen.’’ Als ze daar echter aan denkt, dan tovert dat een glimlach op haar gezicht, geeft de zangeres aan. ''Ik houd van het feit dat je je vrij voelt om jezelf te uiten.’’