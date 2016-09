Koolhoven zag liefde tussen Carice en Guy al

AMSTERDAM - Martin Koolhoven had al heel snel door dat Carice van Houten en Guy Pearce elkaar wel zagen zitten. Dat zegt de regisseur in een interview met De Telegraaf.

Door ANP - 2-9-2016, 9:18 (Update 2-9-2016, 9:18)

''Ik had denk ik vroeg door dat zij elkaar wel heel leuk vonden, eerder dan zij zelf'', aldus Koolhoven. ''Bij Carice en Guy sloeg de vonk in de eerste weken al over, tijdens de tweede draaiperiode was algemeen bekend dat ze een relatie hadden.'' De romance tussen Carice en Guy was op de set wel af en toe voer voor grapjes, geeft de regisseur van Brimstone toe. ''Maar verder gedroegen zij zich als de professionals die ze zijn.''

Carice en Guy zijn te zien in de nieuwe film van Koolhoven. Brimstone is een western die zaterdag zijn première beleeft. De film vertelt het verhaal van Liz (Dakota Fanning), een jonge vrouw en moeder. Haar bestaan en dat van haar gezin wordt opgeschrikt door de komst van een huiveringwekkende dominee, gespeeld door Pearce.

''De film heeft een puur vrouwelijk perspectief, wat je vrijwel nooit ziet in een western'', aldus Koolhoven. ''Verder speelt het calvinisme van Nederlandse immigranten een grote rol, een geloof waarmee ik zelf ben opgevoed en waar ik blijkbaar nog niet klaar mee was. De verstrengeling van religie en geweld, daar draait het om in Brimstone. Wat de film ook voor onze tijd heel relevant maakt.''