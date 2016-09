Pamela Anderson strijdt tegen porno

NEW YORK - Voormalig Playboymodel Pamela Anderson bindt de strijd aan tegen porno. In een ingezonden stuk in de Wall Street Journal dat zij schreef samen met de conservatieve rabijn Shmuley Boteach roept ze op aan kinderen duidelijk te maken dat porno "voor losers" is.

De twee waarschuwen in de brief voor de "verslavende gevaren van porno". Ze gebruiken daarin politicus Anthony Weiner als voorbeeld. Hij raakte verzeild in meerdere 'sexting'-schandalen en werd deze week verlaten door zijn vrouw, Clinton-adviseur Huma Abedin.

De Baywatchster en de rabijn noemen porno een gevaar voor de volksgezondheid. "Het is van ongekende ernst, als je kijkt naar hoe beschikbaar, anoniem toegankelijk en makkelijk te verspreiden het is."

Crackbaby's

De moeder van twee zonen van 20 en 18 vreest voor de gevolgen die de beschikbaarheid van porno heeft voor de jonge generatie. "De cijfers van pornoverslaving zullen alleen maar stijgen nu kinderen opgroeien in een omgeving waarin seksuele beelden overal zijn. Ze worden volwassen die niets meer hebben met intimiteit en steeds meer visuele stimulatie nodig hebben. Ze zijn de crackbaby's van porno."

Dat juist Pamela Anderson zich zorgen maakt over een overvloed aan seksuele beelden is opvallend. Het model stond vijftien keer op de cover van Playboy, vaker dan wie dan ook. Haar laatste verschijning in het blootblad is vrij recent: Pamela poseerde eerder dit jaar uitgebreid voor het laatste nummer van Playboy waarin naakte vrouwen te zien waren.