Weerman Piet Paulusma trots op miniversie

DEN HAAG - Piet Paulusma is heel trots dat hij sinds donderdag in miniatuur te vinden is in Madurodam. De weerman van SBS6 kreeg een poppetje in de miniatuurstad in Den Haag ter gelegenheid van zijn jubileum bij de zender. Piet laat al twintig jaar weten wat het weer van morgen wordt.

Door ANP - 1-9-2016, 19:24 (Update 1-9-2016, 19:24)

“Ik ben één van de vijftien die daar staat”, glunderde Piet in RTL Boulevard over zijn miniatuurversie. “Dat is uniek en daar ben ik trots op.” De Fries is ook in zijn nopjes met zijn jubileum. “Ik ben er ook trots op dat ik zo lang het weer heb kunnen doen bij SBS, ik heb het bijna elke dag gedaan.”