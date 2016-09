Herman presenteert Gouden Kalveren-gala

UTRECHT - NOS-coryfee Herman van der Zandt en FunX-dj Eva Cleven presenteren dit jaar het Gouden Kalveren-gala. Dat heeft de VPRO, die de ceremonie op 30 september uitzendt, donderdag bekendgemaakt.

Door ANP - 1-9-2016, 17:03 (Update 1-9-2016, 17:03)

Het is de eerste maal dat dit duo de uitreiking leidt. Het Gala van de Nederlandse Film is de afsluiting van het Nederlands Film Festival, dat plaats vindt van 21 tot en met 30 september. Het Gouden Kalf, de Grote Prijs van de Nederlandse Film, wordt jaarlijks uitgereikt aan onder meer de beste Nederlandse regisseurs, scenarioschrijvers, producenten, acteurs en actrices.

"Ik hou van de film en van een feestje. En het is helemaal mooi dat het Gala plaatsvindt in mijn eigen stad, Utrecht", stelt Van der Zandt, vooral bekend als presentator van het NOS Journaal. "Ik keek altijd naar het Gala vanwege de mooie jurken en omdat het een van de weinige avonden is dat je zoveel talent bij elkaar ziet", voegt FunX- en Klokhuis-presentatrice Cleven daaraan toe.

Boekverfilmingen

De boekverfilming Publieke Werken, naar het boek van Thomas Rosenboom, heeft dit jaar de meeste nominaties in de wacht gesleept in de race om de Gouden Kalveren. Het drama werd tienmaal genomineerd in negen categorieën. De film maakt onder meer kans op de Kalveren voor beste film, beste acteur (Gijs Scholten van Aschat én Jacob Derwig) en beste actrice (Rifka Lodeizen).

In de categorie beste film moet Publieke Werken het opnemen tegen drie andere boekverfilmingen: Nooit meer slapen (naar het boek van W.F. Hermans), De Helleveeg (naar het boek van A.F.Th. Van der Heijden) en Knielen op een bed violen (naar het boek van Jan Siebelink). De laatste kanshebber in deze categorie is The Paradise Suite, een mozaïekfilm die vorig jaar Nederland vertegenwoordigde bij de Oscar.