ANP Eva Simons en Sidney Samson uit elkaar

AMSTERDAM - Eva Simons en Sidney Samson hebben besloten om na twee jaar een punt achter hun huwelijk te zetten. De twee gaan als vrienden uit elkaar.

Door ANP - 1-9-2016, 15:11 (Update 1-9-2016, 15:11)

De zangeres en dj kregen in 2012 een relatie en gaven elkaar in juli 2014 in de Westerkerk in Amsterdam het jawoord. Vanwege hun drukke carrières en het vele reizen hadden Eva en Sidney echter weinig tijd voor elkaar en groeiden ze uit elkaar.

"In de afgelopen vier jaar is er ontzettend veel gebeurd. Beiden hebben we de wereld over gereisd, keihard gewerkt en samen hebben we geweldige muziek gemaakt. Maar als geliefden zijn we uit elkaar gegroeid", laten Eva en Sidney in een gezamenlijk statement weten. "De beslissing om een punt achter ons huwelijk te zetten valt ons allebei zwaar. Net als iedere relatie kent ook die van ons ups en downs en hebben wij de beslissing genomen om onze vriendschap in stand te houden."

Op muzikaal gebied zetten Sidney en Eva hun relatie wel voort. Samen scoorden ze hits als Bludfire en Policeman. In juni brachten ze hun laatste track Escape From Love uit.