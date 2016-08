Martine Bijl: het komt wel goed

HILVERSUM - Martine Bijl is vol goede moed als het gaat om haar gezondheid. Ze gaat nog steeds langzaam maar gestaag vooruit. "Het komt wel goed", laat de presentatrice weten in een persverklaring. "Ik ben nog steeds volop in therapie en dat is nodig ook."

Door ANP - 1-9-2016, 12:39 (Update 1-9-2016, 12:39)

Vorig jaar september werd Martine getroffen door een hersenbloeding. Inmiddels heeft ze al weer wat werk kunnen verrichten. "Het enige werk dat ik zelf de laatste maanden gedaan heb en nog steeds doe, is schrijven", zegt ze. "Deze herfst komt bij uitgeverij Atlas/Contact een boek uit dat wegens mijn ziekte was uitgesteld, maar dat ik nog in het revalidatiecentrum en thuis heb kunnen afmaken. Daar blijft het nu een poos bij. Ik treed voorlopig niet zelf in de openbaarheid."

Zondag begint het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt. Vanwege Martines gezondheid praat André van Duin tijdelijk de prestaties van de bakkers aan elkaar.