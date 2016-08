Sterren nemen het op voor Chris Brown

LOS ANGELES - Verschillende sterren nemen het op voor de geplaagde zanger Chris Brown die dinsdag korstondig werd gearresteerd.

Door ANP - 1-9-2016, 5:02 (Update 1-9-2016, 5:02)

Rapper 50 Cent ging los op model Baylee Curran, die het alarmnummer 911 belde nadat Brown haar had bedreigd met een vuurwapen. "De bitch probeerde wat te stelen en werd uit huis getrapt. Toen belde ze de politie. Dit verzin je niet.", schreef 50 op Instagram.

Acteur en worstelaar Hulk Hogan twitterde: "Ik bid voor Chris Brown alleen liefde". Later voegde hij eraan toe: "Chris moet van God gaan houden en zijn leven verbeteren". Ook zanger Bruno Mars liet via twitter weten begaan te zijn met het lot van Brown. "Ik bid voor je @chrisbrown we hebben je nodig", aldus de Uptown Funk-zanger.

Chris werd dinsdag door de politie opgepakt nadat hij model Baylee Curran met een vuurwapen zou hebben bedreigd. De zanger ontkent en zegt dat Curran hem probeerde te bestelen. Chris werd woensdag na het betalen van 220.000 euro borg voorlopig vrijgelaten en is in afwachting van een proces.