Rob Kardashian rekent af met diabetes

LOS ANGELES - Ron Kardashian heeft geen last meer van diabetes, zo weet TMZ.

Door ANP - 1-9-2016, 2:30 (Update 1-9-2016, 2:30)

De bekende ster uit het reality-tv-programma Keeping Up With The Kardashians zegt dat hij dankzij zijn gezondere levensstijl geen medicijnen meer hoeft te nemen.

Rob lijdt aan type 2 diabetes, waarbij het lichaam onvoldoende reageert op insuline om suiker in het bloed af te breken. Een gezond dieet en regelmatige lichaamsbeweging zijn meestal de belangrijkste leefregels om diabetes type 2 te voorkomen en ermee te leven.

Afgelopen december werd Rob nog met spoed opgenomen in het ziekenhuis nadat hij in een coma raakte als gevolg van zijn diabetes. Artsten drukte de ster op het hart dat hij gezonder moest gaan leven. Sinds Rob met zijn zwangere vriendin Blac Chyna samen is eet hij veel gezonder en sport hij vaker, weet TMZ.