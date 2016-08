Lily Allen klaar met Twitter

LONDEN - Lily Allen stopt voorlopig met twitteren, dat maakte de zangeres woensdag via haar Twitteraccount bekend.

Door ANP - 1-9-2016, 2:18 (Update 1-9-2016, 2:18)

Het Britse dagblad The Sun publiceerde afgelopen maandag fotos van de 31-jarige zangeres, waarop ze volgens de krant stomdronken en stoned te zien is op het zomerfestival Notting Hill in Londen. Lily zou ook flauw zijn gevallen en werd door haar nieuwe vriend, rapper MC Meridian Dan, naar huis gebracht.

Het verhaal in The Sun kon niet op veel waardering van Lily rekenen. De zangeres vertelde haar versie van de gebeurtenissen op Twitter: "Ik ben een lichtgewicht, ik had twee blikjes bier gedronken op een lege maag. Ik ben nu hier en het gaat prima met me".

Naar aanleiding van het verhaal kreeg Lily veel kritiek maar ook bijval op Twitter. Vervolgens maakte ze bekend even klaar te zijn met internet en kondigde haar vertrek aan: "Ik denk dat ik voorlopig maar even wegblijf van de internets. Deze shit overtuigt me. Mijn muziek zal binnenkort meer zeggen", aldus Lily.