O'G3NE denkt al over songfestival

VOLENDAM - De zusjes van O'G3NE zijn nog niet officieel gevraagd voor het Eurovisiesongfestival maar hebben al wel helemaal in hun hoofd zitten hoe ze eventueel naar het festival gaan. "Daar hebben we wel al over nagedacht", zegt Shelley in 100%NL Magazine. "Als we gaan, gaan we op onze manier. En we hebben er ook zeker een beeld van hoe we het zouden kunnen winnen."

O'G3NE is een van de meest genoemde namen voor deelname volgend jaar in Oekraïne. "Natuurlijk lijkt het ons leuk", verduidelijkt Shelley. "Het is mooi om te zien dat veel mensen willen dat wij gaan. Dat vinden we belangrijk. Dat het niet gewoon bepaald wordt, maar dat Nederland het wil. Want je staat er toch voor het land."

Over het lied maken de drie zangeressen zich geen zorgen. Volgens Amy komt dat wel goed. "Het gaat om het totaalplaatje. Alles moet kloppen. Je gaat er niet heen om een album te promoten of voor een internationale carrière."

Alleen winst op het songfestival zou dan ook tellen, vindt Lisa. O'G3NE gaat direct aan de slag, mocht AVROTROS bellen. "Onze vader schreef onze hit Magic in een dag, dus dat lied komt op tijd. Daar maken we ons echt geen zorgen om."