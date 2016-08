Verzoek tot herziening misbruikzaak Cliff

LONDEN - Cliff Richard is toch nog niet af van de langlopende zaak over zijn vermeende kindermisbruik. Een van de slachtoffers heeft een verzoek gedaan om de beslissing om hem niet te vervolgen te herzien, melden Britse media.

Het Britse Openbaar Ministerie besloot in juni om het onderzoek te staken. De autoriteiten hadden in juni vastgesteld dat er onvoldoende bewijs was voor de beschuldigingen, die door vier destijds minderjarige mannen werden geuit en betrekking hadden op de jaren 1958 tot 1983. Daarmee leek een einde te komen aan de al twee jaar voortslepende zaak, die al zo'n 800.000 pond heeft gekost.

Het nieuws komt voor Cliff waarschijnlijk hard aan. Vorige week liet de 75-jarige zanger, die tussentijds ook nog de dood van zijn zus te verwerken kreeg, nog weten dat het beter met hem ging en dat hij weer naar de toekomst kon kijken. "Het gaat goed. Alles zal weer goed komen", zei hij tijdens een optreden in zijn eigen Portugese wijngaard.

Cliff, bekend van klassiekers als The Young Ones en Living Doll, heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Hij is nooit gearresteerd en heeft vrijwillig meegewerkt aan de verhoren door de politie. De woordvoerder van Cliff wilde nog niet reageren op de heropening van het onderzoek.