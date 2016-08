Selena Gomez annuleert concert Ziggo Dome

ANP Selena Gomez annuleert concert Ziggo Dome

AMSTERDAM - Het concert van Selena Gomez op 18 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam gaat niet door als gevolg van de pauze die ze dinsdag plots inlaste vanwege haar gezondheid. Dat heeft een woordvoerder van Mojo woensdag bevestigd.

Door ANP - 31-8-2016, 14:10 (Update 31-8-2016, 14:10)

Fans die een kaartje hebben gekocht voor het concert worden op de hoogte gebracht per mail. Ze krijgen hun geld terug.

Selena maakte dinsdag bekend dat ze haar carrière tijdelijk onderbreekt. Ze wil de tijd nemen om te kunnen werken aan paniekaanvallen en een depressie die het gevolg zijn van de auto-immuunziekte lupus waar ze aan lijdt. ''Ik wil proactief zijn en me focussen op mijn gezondheid en geluk en heb besloten dat de beste manier om vooruit te komen is om wat tijd vrij te nemen'', liet de 24-jarige zangeres in een verklaring weten.

Het optreden in de Ziggo Dome maakte deel uit van haar wereldtournee Revival. Het Europese deel van de tour zou op 10 oktober in Helsinki beginnen. In 2013 brak Selena ook al een deel van haar Stars Dance-wereldtournee af om gezondheidsproblemen.