Inbrekers slaan weer toe bij Roy Donders

TILBURG - Roy Donders is dinsdagnacht voor de derde keer in korte tijd tijd slachtoffer geworden van een inbraak in zijn winkel in Tilburg. De dieven hebben volgens hem 'een flinke buit' gemaakt, laat hij weten op Facebook.

Door ANP - 31-8-2016, 11:39 (Update 31-8-2016, 11:39)

De 'stylist van het zuiden', die bekendheid verwierf met een eigen realityserie op RTL5, heeft videobeelden van de inbraak online gezet. "Wordt dit u binnenkort aangeboden of herkent u een van de daders? Stuur ons dan een privébericht en hopelijk vind ik deze verschrikkelijke inbrekers", schrijft Roy erbij. "Blijf van andermans spullen af!", besluit hij.

In april waarschuwde Roy de dieven nog voor hij de video van de inbraak op internet zette. Dat liep toen goed af. De dieven werden herkend en Roy kreeg zijn geld terug.