Van Gelder vond Brard onverwachts leuk

AMSTERDAM - Jochem van Gelder vond Patty Brard onverwachts leuk. Dat zegt de 53-jarige Van Gelder woensdag in De Telegraaf.

Door ANP - 31-8-2016, 8:04 (Update 31-8-2016, 8:04)

De twee werden in 2014 een televisieduo toen het programma Bonje met de buren van RTL, toen nog met John Williams en Natasja Froger, naar SBS verhuisde. ''Ik vond Patty onverwachts leuk. Never a dull moment. Zij is een vakvrouw die volle bak voor het eindresultaat gaat. Het is nooit: 'ik wil niet' of 'ik heb geen zin'.''

Brard lijkt volgens Van Gelder iemand waarbij de hele wereld om haar draait. ''Zij absorbeert aandacht. Ik dacht: kan zij delen? Als geen ander, weet ik nu.''

In het programma is Brard volgens haar medepresentator de moker. ''Ik ben de geavanceerde klauwhamer.'' Het tweetal is het wel vaak met elkaar eens, geeft Van Gelder aan. ''Het gaat er niet om dat wij ons gelijk halen, maar om het oplossen van het conflict. Patty en ik vullen elkaar aan.''