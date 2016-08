Barry Hay denkt steeds vaker aan de dood

AMSTERDAM - Barry Hay realiseert zich steeds meer dat de dood dichterbij komt. Het maakt de rocker bang, zegt hij woensdag in het AD naar aanleiding van de biografie die donderdag van hem verschijnt.

"Als je er te veel aan denkt, word je duizelig. Maar ik doe het helaas steeds vaker. Het enige wat je kunt zeggen, is: enjoy it while it lasts. Dat is mijn lijfspreuk tegenwoordig. Want dit leven is te leuk om achter te laten", aldus de leadzanger van de Golden Earring.

Zelf had Hay gezien zijn wilde levensstijl op jonge leeftijd overigens nooit gedacht dat hij überhaupt nog zou bestaan op 68-jarige leeftijd. "Als je 25 bent, denk je dat een 40-jarige al een van aderverkalking vermolmde oude zak is. Klaar voor de kap. Nu loop ik tegen de 70 en denk ik: echt oud ben je pas op je 80ste. Het blijkt nogal flexibel."