ANP New York wil Grammy's weer organiseren

NEW YORK - De Amerikaanse stad New York wil de Grammy Awards weer organiseren, zo laat een bron van de gemeente aan Page Six weten.

Door ANP - 31-8-2016, 5:49 (Update 31-8-2016, 5:49)

De Big Apple organiseerde in 2003 voor het laatst het muziekevenement. Sindsdien wordt de jaarlijkse show gehouden in het Staples Center in Los Angeles, in de Amerikaanse staat Californië. New York wil het beroemde spektakel weer terughalen naar de oostkust van de VS, mede omdat het de stad flink wat banen en geld kan opleveren.

"Het zou veel betekenen voor New York, want het economische voordeel is zo'n 200 miljoen dollar omdat het niet alleen de awardshow is, het evenement duurt een week lang", zo laat de bron van de gemeente weten.

New York organiseerde in 2003 de Grammy's in het beroemde Madison Square Garden. Maar om dat opnieuw voor elkaar te krijgen moet de stad eerst om tafel met de sportbonden van het basketbal en ijshockey omdat de Knicks en de Rangers er regelmatig spelen.