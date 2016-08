10 Gouden Kalfnominaties voor Publieke Werken

ANP 10 Gouden Kalfnominaties voor Publieke Werken

UTRECHT - De boekverfilming Publieke Werken, naar het boek van Thomas Rosenboom, heeft dit jaar de meeste nominaties in de wacht gesleept in de race om de Gouden Kalveren. Het drama werd tienmaal genomineerd in negen categorieën. De film maakt onder meer kans op de Kalveren voor beste film, beste acteur (Gijs Scholten van Aschat én Jacob Derwig) en beste actrice (Rifka Lodeizen).

Door ANP - 30-8-2016, 19:59 (Update 30-8-2016, 19:59)

Dat heeft het Nederlands Filmfestival dinsdag bekendgemaakt. Publieke Werken vertelt over twee neven: vioolbouwer Walter Vedder (Gijs Scholten van Aschat) en apotheker Anijs (Jacob Derwig). De eerste belandt in een conflict met het Victoria Hotel aan de Prins Hendrikkade dat naast zijn huis wordt gebouwd; de ander komt in de problemen als hij zich zonder opleiding uitgeeft als arts.

In de categorie beste film moet Publieke Werken het opnemen tegen drie andere boekverfilmingen: Nooit meer slapen (naar het boek van W.F. Hermans), De Helleveeg (naar het boek van A.F.Th. Van der Heijden) en Knielen op een bed violen (naar het boek van Jan Siebelink). De laatste kanshebber in deze categorie is The Paradise Suite, een mozaïekfilm die vorige jaar Nederland vertegenwoordigde bij de Oscar.

Beste acteur

In de categorie beste acteur moet Gijs Scholten van Aschat het onder meer opnemen tegen zijn zoon, Reinout Scholten van Aschat die de hoofdrol speelt in Nooit meer slapen. Andere genomineerden zijn Fedja van Huêtt (J. Kessels) en Issaka Sawadogo (The Paradise Suite). In de categorie beste actrice maken behalve Lodeizen ook Thekla Reuten (Schone handen), Anniek Pheifer (De Grote Zwaen), Hannah Hoekstra (De Helleveeg) en Maartje Remmers (Stop Acting Now) kans op een beeldje.

In de categorie beste vrouwelijke bijrol maakt De Helleveeg (acht nominaties) tweemaal kans op een prijs; zowel Anneke Blok als Hadewych Minis zijn in de race voor deze onderscheiding. Beide actrices vielen op het NFF al eerder in de prijzen; Blok voor haar rol in Tiramisu en Minis voor haar rollen in Borgman en Bloed, zweet en tranen. Monic Hendrickx zou zelfs haar vijfde Kalf kunnen winnen; zij is genomineerd voor haar rol als directrice van een tbs-kliniek in Of ik gek ben van Frank Lammers.

Bijrollen

Lammers is overigens als acteur ook genomineerd voor zijn bijrol in De Helleveeg. Hij moet het opnemen tegen zijn tegenspeler Gijs Scholten van Aschat (die dus in twee categorieën genomineerd is), Marcel Hensema (Knielen op een bed violen), Raymond Thiry (The Paradise Suite) en Teun Kuilboer (Schone handen).

De Kalveren worden uitgereikt op 30 september op de slotavond van het Nederlands Filmfestival.