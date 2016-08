'Chris Brown bedreigt vrouw met wapen'

LOS ANGELES - Chris Brown is verdachte in een onderzoek van de politie, omdat een vrouw beweert dat hij haar heeft bedreigd met een vuurwapen.

Door ANP - 30-8-2016, 16:30 (Update 30-8-2016, 16:30)

Volgens TMZ waren Chris en de vrouw dinsdag in de vroege ochtend in een woning in Los Angeles. Daar kregen ze ruzie waarop hij een wapen zou hebben getrokken. De vrouw belde het alarmnummer 911 waarna de politie kwam.

Chris Brown is de enige verdachte in het politie-onderzoek. In juni verweet zijn tourmanager hem agressief, gewelddadig gedrag, wat voor haar de reden was om middenin zijn Europese tournee op te stappen.