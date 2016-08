Buddy Vedder: GTST is hard werken

ANP Buddy Vedder: GTST is hard werken

HOOFDDORP - Buddy Vedder vindt het vervelend dat sommige mensen een compleet verkeerd beeld hebben van Goede tijden, slechte tijden. Volgens de 22-jarige acteur is het hard werken om mee te spelen in de RTL-soap.

Door ANP - 30-8-2016, 12:22 (Update 30-8-2016, 12:22)

"Ik vind het moeilijk als mensen laatdunkend doen over GTST", zegt Buddy in Veronica Magazine. "Wat zij vaak niet weten, is dat wij onder enorme tijdsdruk werken. In de tijd dat er bij Game of Thrones twee minuten worden opgenomen, draaien wij anderhalve aflevering. Het is een vak apart, dat vaak wordt onderschat."

Buddy maakte vorig jaar zijn opwachting in GTST als Rover Dekker. Komend televisieseizoen is hij ook te zien als deelnemer in de dansshow Dance Dance Dance.