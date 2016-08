Jeroen gaat zo weer terug naar Los Angeles

ANP Jeroen gaat zo weer terug naar Los Angeles

AMSTERDAM - Jeroen van Koningsbrugge is net terug van zijn sabbatical in Los Angeles, maar zou zo weer terug gaan naar de Verenigde Staten. In Malibu nam Jeroen zijn debuutalbum én nieuwe programma Jeroen in California: Songs Of Life op en dat smaakt naar meer. “Ik ben helemaal klaar voor een tweede seizoen.”

Door ANP - 30-8-2016, 10:53 (Update 30-8-2016, 10:53)

Jeroen in California: Songs Of Life, dat vanaf woensdag 31 augustus te zien is op RTL 4, was volgens Jeroen ‘een heerlijk programma om te maken’. “Ik heb 24/7 genoten, het was echt een feest”, zegt hij voor de camera van ANP. “Ik heb alleen maar genoten, rondgekeken en gedacht: mag ik dit echt doen?!”

In zijn nieuwe programma ontvangt Jeroen elke week een andere Nederlandse artiest met wie hij aan een nummer voor zijn debuutplaat werkte. Hoewel de zeven maanden in Los Angeles bedoeld waren als tijd voor zijn gezin, kwam Jeroens vrouw Marie-Claire met het idee voor een programma. “Ze zei een maand voor vertrek ‘moet je niet een cd opnemen?’ Dat wilde ik altijd al, maar daar heb ik nooit de tijd voor gehad.”

Beste vrienden

Omdat hij in Californië alle tijd had, dacht Jeroen ‘ik nodig mijn beste vrienden uit die muziek maken’. “En ze zijn allemaal gekomen. Dat vind ik nog steeds geweldig, dat ook zij het hebben aangedurfd die sprong te maken. Het is toch een nieuw programma.”

Onder anderen Nicky Romero, Typhoon en Thomas Acda zochten Jeroen op in Malibu. Dat leverde zeer diverse nummer op. “Het gaat van country naar rap en van rock naar dance.” De liedjes zijn volgens Jeroen zo verschillend ‘dat je het album nooit zomaar in een keer uit zou kunnen brengen’. Daarom verschijnt na elke aflevering van Jeroen in California: Songs Of Life het bijbehorende nummer.

Behalve mooie muziek leveren de ‘logeerpartijtjes’ ook interessante gesprekken op. “Op een gegeven moment heb je niet meer door dat je wordt gefilmd. Dat maakt dat er leuke verhalen komen en dat je over dingen praat waar je normaal niet zo snel zomaar over begint.”