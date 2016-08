Oliver Heldens geeft soloshow in HMH

ANP Oliver Heldens geeft soloshow in HMH

AMSTERDAM - De Nederlandse dj en producer Oliver Heldens staat op 3 december in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Het wordt zijn grootste soloshow tot nu toe in eigen land, meldt concertorganisator Mojo.

Door ANP - 30-8-2016, 9:52 (Update 30-8-2016, 9:52)

Heldens tekende in 2012 op 17-jarige leeftijd bij Spinnin' Records. Begin 2014 brak hij wereldwijd door met de single Gecko. De versie met vocalen van Becky Hill werd later een nummer 1-hit in Groot-Brittannië. Ook opvolger Koala bereikte daar de top 5. In de afgelopen jaren stond de Nederlander op 's werelds grootste festivals als Tomorrowland, Coachella, Glastonbury en Lollapalooza.

De kaartverkoop voor de show in de HMH begint vrijdag.