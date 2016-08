Opnames The Maze Runner hervat in februari

LOS ANGELES - De opnames voor het derde deel van The Maze Runner-trilogie worden in februari hervat. Dat zeggen bronnen tegen Deadline. De productie ligt sinds maart stil toen hoofdrolspeler Dylan O'Brien gewond raakte op de set.

30-8-2016

Filmstudio 20th Century Fox sprak eerder de hoop uit dat de opnames al in mei weer konden worden hervat, maar dat ging niet door toen bleek dat Dylan nog lang niet hersteld was van zijn val van een voertuig. Volgens Deadline liep hij een breuk in zijn jukbeen of oogkas op.

De releasedatum van de film The Maze Runner: Death Cure stond oorspronkelijk gepland voor februari 2017 maar die is inmiddels verschoven naar januari 2018. De trilogie is gebaseerd op de gelijknamige boeken van James Dashner.