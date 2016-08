Terugkeer Martijn Krabbé bij Idols onzeker

AMSTERDAM - Martijn Krabbé heeft nog niet besloten of hij doorgaat als jurylid in het nieuwe seizoen van Idols. "Daarover ben ik nog in gesprek", zegt de presentator dinsdag in De Telegraaf.

Door ANP - 30-8-2016, 7:42 (Update 30-8-2016, 7:42)

"Ik ga wel weer met Herman den Blijker op reis voor Op de proef gesteld en we werken samen nog aan iets heel nieuws, maar meer zeg ik daar niet over nu", vervolgt Martijn, die in de toekomst ook nog graag eens een grote amusementsshow in zijn eentje wil doen. "Nu is het altijd 'in combinatie met'. Ik wil op termijn ook wel iets anders dan een talentenjacht."

Dinsdag begint Martijn aan het negende seizoen van Uitstel van executie, waarin hij en zijn team mensen helpt die te maken krijgen met een executieverkoop. Na al die jaren kan de presentator er nog genoeg voldoening uit halen. "De energie komt vanzelf, omdat we nog heel veel aanmeldingen binnen krijgen, met volop verhalen van mensen die het zo hard nodig hebben dat je het hun ontzettend gunt."