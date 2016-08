Vanilla Ice in Dancing With The Stars

LOS ANGELES - Vanilla Ice doet mee aan het nieuwe seizoen van Dancing With The Stars in de Verenigde Staten. Dat weet Us Weekly. De 48-jarige rapper sluit zich aan bij onder anderen Amber Rose en producent Kenneth Edmonds, beter bekend als Babyface.

Door ANP - 30-8-2016, 3:04 (Update 30-8-2016, 3:04)

Eerder deed de rapper, die echt Robert Matthew Van Winkle heet, al eens mee aan de Britse editie van Dancing On Ice. Heel ver kwam hij toen niet. Ook heeft hij ervaring met realitytelevisie in zijn eigen programma The Vanilla Ice Project.

Het 23e seizoen van Dancing With The Stars in de VS gaat op 12 september van start. Dinsdag worden alle deelnemers officieel bekendgemaakt.