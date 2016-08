Avicii defintief uitgedraaid

STOCKHOLM - Het zit erop voor Avicii. De 26-jarige Zweedse dj heeft zijn laatste set gedraaid in het befaamde Ushuaïa op Ibiza. Tim Bergling, zoals Avicii eigenlijk heet, blijft actief in de muziekwereld, maar het toeren laat hij voor wat het is.

Door ANP - 29-8-2016, 17:16 (Update 29-8-2016, 17:16)

In april verbaasde Avicii vriend en vijand door het einde van zijn dj-carrière aan te kondigen. In Billboard zei hij later dat hij de keuze vooral had gemaakt vanwege zijn gezondheid. "De hele dancewereld is niet aan mij besteed. Het ligt echt niet aan de muziek of aan de shows, maar om alles eromheen."

Avicii blijft sowieso actief als producer, maar in welke hoedanigheid we hem terug gaan zien in de hitlijst, blijft de vraag. Bij het grote publiek werd Avicii bekend met zijn hit Wake me up uit 2013.