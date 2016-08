'Jan Roos lijsttrekker VNL'

DEN HAAG - Journalist Jan Roos van weblog GeenStijl wordt naar eigen zeggen lijsttrekker van de partij Voor Nederland (VNL). Roos heeft dat maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 29-8-2016, 17:14 (Update 29-8-2016, 17:14)

VNL zelf is telefonisch niet bereikbaar om de aanstelling van Roos te bevestigen maar twittert wel: ,,Jan Roos lijsttrekker #VNL!''. Roos zelf laat weten dat het ,,geen grapje'' is.

VNL is de partij van de Kamerleden Louis Bontes en Joram van Klaveren. Roos was het gezicht van de de 'Nee'-campagne in het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne waarbij de kiezer zich uitsprak tegen het verdrag. Hij vertrekt bij GeenStijl.

VNL had met oud-advocaat Bram Moszkowicz eerder een opvallend boegbeeld, maar die samenwerking liep eerder dit jaar spaak.