ANP Gordon blikt in docu terug op carrière

AMSTERDAM - In een tweedelige documentaire blikt Gordon komend najaar terug op zijn carrière. De zanger en presentator, die 25 jaar in het vak zit, liet zich volgen door Michiel van Erp.

Door ANP - 29-8-2016, 15:16 (Update 29-8-2016, 15:16)

In 25 jaar Gordon komen collega's, vrienden en familieleden aan het woord. De documentaire is vanaf zondag 13 november te zien op RTL 4, werd maandag bekendgemaakt tijdens de najaarsprestatie.

De zendergroep maakte maandag ook bekend dat Oh Oh Cherso een comeback maakt. Onder de noemer Oh Oh Daar Gaan We Weer gaat een nieuwe groep Hagenezen op vakantie. Dit keer gaan de feestbeesten niet naar het Griekse Chersonissos, maar naar het Spaanse Mallorca. Oh Oh Daar Gaan We Weer is vanaf 8 november te zien.