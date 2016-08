Drake voedt relatiegeruchten met intieme foto

ANP Drake voedt relatiegeruchten met intieme foto

NEW YORK - Drake heeft alle speculaties over zijn vermeende relatie met Rihanna weer hevig doen oplaaien. Nadat de rapper haar openlijk de liefde verklaarde tijdens de uitreiking van de MTV Video Music Awards postte hij op Instagram een foto waarop hij de zangeres een kus geeft.

Door ANP - 29-8-2016, 14:05 (Update 29-8-2016, 14:05)

"Dit is een avond waarop we allemaal dankbaar zijn voor wat je voor ons hebt gedaan", schrijft Drake bij het plaatje waarop hij Rihanna een dikke pakkerd op de wang geeft. "Je hebt ons leven op zoveel goede manieren beïnvloed. Dat vieren we vanavond!"

Rihanna ontving zondag uit handen van Drake een oeuvreprijs. In zijn speech sprak de rapper hartverwarmend over zijn band met de superster en loofde hij haar muziek en persoonlijkheid alvorens haar 'de liefde' te verklaren. "Ik ben al verliefd op haar sinds mijn 22e. Ze is een van mijn beste vrienden in de wereld", smachtte hij tot groot plezier van het aanwezige publiek.

Niet grappig

Drake leek na zijn speech Rihanna op de mond te willen zoenen, maar daar stak de zangeres een stokje voor. Het was duidelijk dat ze niet voor het oog van de camera wilde toegeven. "Dat was niet grappig", zei ze.

Al maanden doen geruchten de ronde dat Drake en Rihanna meer dan goede vrienden en collega's zijn. De rapper verraste Rihanna afgelopen weekeinde al op bijzondere wijze met haar award. Hij liet een enorm billboard plaatsen met de boodschap 'Gefeliciteerd Rihanna, van Drake en alle anderen van Ovo', liet de rapper weten mede namens de platenmaatschappij.