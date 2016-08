Afrojack loopt VMA mis

ANP Afrojack loopt VMA mis

NEW YORK - Afrojack is zondag in New York buiten de prijzen gevallen bij de MTV Video Music Awards. De Nederlandse dj was genomineerd met SummerThing! in de categorie Beste Elektronische Video, maar zag de award naar collega's Calvin Harris en Disciples gaan voor hun hit How Deep Is Your Love.

Door ANP - 29-8-2016, 7:41 (Update 29-8-2016, 7:41)

Afrojack was niet de enige Nederlander die in de race was voor een VMA. De Nederlandse regisseur Paul Geusebroek, die de clip bij Panda van rapper Desiigner maakte, viel ook buiten de prijzen. De video was genomineerd in de categorie Beste Hiphop Video.