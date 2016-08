Met 100.000 Mysterylanders feesten in de zon

HAARLEMMERMEER - Bijna honderdduizend mensen vieren dit weekend feest op de zonovergoten 23e editie van dancefestival Mysteryland. Liefhebbers uit negentig verschillende landen gaan zaterdag en zondag op het Floriadeterrein in Haarlemmermeer uit hun dak bij optredens van meer dan driehonderd artiesten en genieten van de uitgebreide randprogrammering vol theater, kunst en cultuur. Het massale dansfestijn duurt dit jaar voor de tweede keer een heel weekend en biedt tienduizend gelukkigen een plekje op de naastgelegen festivalcamping.

De sfeer zat er volgens general manager Martijn van Daalen en marketing manager Clayton Fredrik al vroeg goed in. "Het feest begon vrijdagavond al op de camping", schetst Van Daalen zaterdagmiddag. "Vorig jaar konden we vijfduizend kampeerders kwijt. Omdat dat zo goed verliep, mochten we van de gemeente dit jaar de capaciteit verdubbelen." Op het kampeerterrein kwamen vrijdagnacht al wat dj's langs voor de pre-party. Zo draaiden Dave Clarke en Laidback Luke een unieke set samen. "Dat vind ik een van de mooiste dingen van Mysteryland",vertelt Fredrik. "Je ziet hier dingen gebeuren die je niet snel ergens anders tegenkomt. Omdat wij met veel dj's al jarenlang een warme band onderhouden, zijn ze hier vaak wel in voor een uitstapje buiten hun comfortzone." De tweede nacht op de camping staat er nog zo'n bijzondere samenwerking op stapel. Dan draaien Afrojack en Benny Rodrigues samen een techno-set voor de campinggasten.

De organisatie schat dat dit weekend zo'n negentig verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd zijn op het festivalterrein. Fredrik: "Van de Faeröer eilanden tot Fiji." Ongeveer de helft van de campinggasten komt vanuit het buitenland naar Haarlemmermeer voor het dansfestijn.

Het stralende weer draagt zaterdag extra bij aan de feestvreugde. Om bezoekers te behoeden voor uitdroging en verbranding trof de organisatie voorzorgsmaatregelen. Zo zijn her en der op het terrein extra luifels geplaatst om schaduwplekken te creëren, is het aantal gratis-water-punten uitgebreid, zijn er 'insmeerteams' actief om bezoekers die rood aanlopen te beschermen tegen verbranding en worden de festivalgangers actief geattendeerd op de noodzaak van voldoende water drinken. Van Daalen verwacht geen problemen met de zomerse temperaturen. "Wij zijn goed voorbereid en de bezoekers ook. Veel mensen hebben zelf zonnebrand mee en komen met waterpistooltjes, die we voor de gelegenheid toestaan op het terrein."

De eerste festivaldag is met 55.000 bezoekers uitverkocht. Zij krijgen onder meer optredens van Don Diablo, Lost Frequencies, Sam Feldt, Wildstylez en Sander van Doorn voorgeschoteld. Afrojack sluit zaterdagavond op het hoofdpodium af met een speciaal voor Mysteryland ontworpen licht-, geluid- en vuurwerkspektakel. Voor zondag zijn nog kaarten te koop. Dan staan onder anderen Martin Garrix, Boys Noize, Robin Schulz, De Jeugd van Tegenwoordig en Charly Lownoise & Mental Theo op het affiche. Diplo sluit de tweede dag op het hoofdpodium af.