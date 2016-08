Ook maanden verlof vaders

Onlangs werd het vaderschapsverlof verlengd van twee tot vijf dagen. Maar dat gaat D66 niet ver genoeg. Die partij wil dat kersverse vaders drie maanden verlof kunnen krijgen. Het plan zou de staat 200 miljoen euro kosten. Het wordt hoog tijd dat vaders echt een lange tijd verlof wordt gegund. Ook voor vaders is het krijgen van een kind een zeer ingrijpende gebeurtenis. Bovendien hecht het kind zich hierdoor sneller aan zijn of haar vader. En dat is beter voor de ontwikkeling van het kind. Daar plukt de samenleving dan later weer de vruchten van.