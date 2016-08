André van Duin heeft liever hartig dan zoet

HILVERSUM - André van Duin is vanaf 4 september te zien als presentator in het succesprogramma Heel Holland bakt. Hoewel hij daarvoor urenlang met zijn neus bovenop allerhande zoetige heerlijkheden staat, heeft hij zelf liever een hartige lekkernij. Of oer-Hollandse pot, zo vertelt hij zaterdag in AD Magazine. "Ik heb niks met taarten."

Door ANP - 27-8-2016, 12:42 (Update 27-8-2016, 12:42)

Van Duin vervangt Martine Bijl als gezicht van de bakshow. Bijl werd bijna een jaar geleden getroffen door een hersenbloeding en werkt nog hard aan haar herstel. Volgens haar opvolger gaat het naar omstandigheden goed met haar, maar gaat ze erg langzaam vooruit. "Ze leeft met het programma mee. Daarom bel en mail ik haar regelmatig om haar op de hoogte te houden. Maar ik mag er ook weer niet te veel over praten van haar. Dan moet ze huilen, zegt ze. Zo verschrikkelijk vindt ze het dat ze het programma nu niet kan doen."

De komiek moest lang nadenken over de vraag of hij de presentatie op zich wilde nemen. Hij vindt Martine Bijl eigenlijk onvervangbaar. Zijn echtgenoot Martin en Martine zelf trokken Van Duin uiteindelijk over de streep.