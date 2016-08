André Hazes jr. baalt van druk schema

ROTTERDAM - André Hazes jr. baalt er stevig van dat hij de komende maanden zoveel werk heeft en praktisch vanuit zijn auto moet leven. Zijn vriendin Monique bevalt in oktober van hun zoon, maar Hazes junior zal de eerste maanden als jonge vader maar weinig meekrijgen van zijn spruit. In De Telegraaf biecht hij zaterdag op dat hij daar nu al spijt van heeft.

"Ik was zo euforisch dat ik qua werk zo'n beetje alles heb aangenomen dat op me afkwam. Inmiddels is het zo uit de hand gelopen dat ik vanaf begin oktober alleen maar onderweg ben voor optredens", vertelt de aanstaande vader. "Ik had er veel beter over moeten nadenken. Ik besefte op dat moment nog niet helemaal wat er op me af zou komen. In 2017 ga ik het echt helemaal anders doen, maar daar krijg ik straks die mooie eerste maanden niet mee terug."

In zijn woning in Vinkeveen keert de zanger en presentator niet meer terug. Samen met zijn geliefde en hun kindje blijft hij voorlopig op een woonwagenkamp in Rotterdam wonen.