Halina: vreugde en zorg voor zwangere Carice

ANP Halina: vreugde en zorg voor zwangere Carice

AMSTERDAM - Halina Reijn was euforisch toen ze hoorde dat haar hartsvriendin Carice van Houten zwanger was van Guy Pearce. ''Ik wist dat zij het graag wilde, ook met een partner en alles kloppend. We waren beiden extatisch van geluk'', vertelde Halina vrijdagavond in Linda's Zomerweek, de laatste van dit vierde seizoen. Hierin vroeg Linda de Mol aan Halina of het voor haar niet moeilijk is dat Carice binnenkort een baby krijgt, terwijl de 40-jarige Halina zelf ook een kinderwens heeft.

Door ANP - 26-8-2016, 23:55 (Update 26-8-2016, 23:55)

Halina is niet bang dat haar vriendschap met Carice verandert na de geboorte van het kind. Halina: ''Heel eventjes kwam er een moment dat ik dacht 'oh, maar raken we elkaar dan niet kwijt?' Zij krijgt een ander leven. Maar ik heb het ook met andere vriendinnen wel meegemaakt. Dat trekt ook weer heel snel bij, vind ik. Ik had het erger verwacht. De banden met Hadewych (Minis) en Esmee (de vrouw van Thomas Acda) en mijn zussen bleven ook heel intens nadat zij kinderen kregen. Maar Carice is mijn soulmate, ze is meer dan een vriendin. Mijn mannetje ook."

Halina is altijd openhartig geweest over haar ongewenst kinderloze leven, maar deelt met Carice vooral vreugde. ''Het is heel stom en egoïstisch misschien, maar ik heb wel gedacht: oh nee, ben ik nu dan de allerlaatste van mijn generatie die dat dan niet heeft? Die gevoelens had ik. Maar heel snel veranderde dat in pure vreugde en ook zorgen om alle dingen die erbij komen kijken. Dat heeft alles te maken met hoe close we zijn, ik raakte heel betrokken bij alles wat Carice nu meemaakt. Ik was eigenlijk al heel snel alleen nog maar bezig met de dagelijkse beslommeringen rondom dat proces. Het kind groeit op in een grotere groep dan alleen het gezinnetje en ik hoop dat ik ook in het leven van dit kind een rol mag spelen."