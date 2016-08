Dodelijk ongeluk op set Blade Runner 2

ANP Dodelijk ongeluk op set Blade Runner 2

BUDAPEST - Een 28-jarige Hongaarse bouwvakker is omgekomen op een filmset in Budapest waar het vervolg op Blade Runner wordt opgenomen. Dit meldt The Hollywood Reporter op basis van een persverklaring van studio Origo. ''De medewerker bevond zich onder een platform, waarop de set was gebouwd, toen het plotseling instortte. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend'', staat in de verklaring.

Door ANP - 26-8-2016, 23:16 (Update 26-8-2016, 23:16)

Op de Hongaarse website Index vertelt een woordvoerder van de filmstudio dat de arbeider de set aan het afbreken was, omdat de opnames daar klaar waren. Op het moment van het ongeluk werd er ook gefilmd in de Hongaarse plaats Etyek.

De cast van het vervolg van Blade Runner bestaat uit Harrison Ford, Ryan Gosling, Robin Wright, Ana de Armas en Dave Bautista. Ook de Nederlandse Sylvia Hoeks speelt een rol in de sequel, onlangs werd de Amerikaanse acteur Jared Leto is toegevoegd aan de cast.