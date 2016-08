Richard Branson gewond na val van fiets

ANP Richard Branson gewond na val van fiets

VIRGIN CORDA - Richard Branson is deze week gewond geraakt bij een fietsongeluk op een van de Britse Maagdeneilanden. Hij zag zijn leven aan zich voorbijflitsen, schrijft de miljardair in zijn blog. Daar staan ook foto's op van zijn verwondingen.

Door ANP - 26-8-2016, 18:02 (Update 26-8-2016, 18:02)

Branson fietste met zijn kinderen Sam en Holly en was bezig met een afdaling toen hij een verkeersdrempel over het hoofd zag. De 66-jarige ondernemer viel over zijn stuur en moest naar de eerste hulp. Zijn fiets is helemaal kapot.

''Ik dacht echt dat ik zou sterven. Ik vloog door de lucht met mijn gezicht richting het asfalt. Gelukkig hebben mijn schouder en mijn wang de klap opgevangen en droeg ik een helm die mijn leven heeft gered. Al zouden ze ook eens een helm moeten uitvinden die eveneens de zijkant van je gezicht beschermt." Branson vervolgt: ''Mijn kaak is zwaar beschadigd en ik heb schaafwonden aan mijn knie, kin, schouder en andere plekken op mijn lijf."

De pechvogel is naar Miami gevlogen om röntgenfoto's en mri-scans te laten maken. ''Ik heb geluk gehad'', concludeert Branson. Hij was met zijn kinderen aan het trainen voor de Virgin Strive Challenge en verwacht volgende maand alsnog aan de start te kunnen verschijnen van de benefietrace die begint bij de Matterhorn op de grens van Zwitserland en Italië en eindigt op de vulkaan Etna op Sicilië.