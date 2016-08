Nieuwe plaat Kings of Leon onderweg

ANP Nieuwe plaat Kings of Leon onderweg

LOS ANGELES - Het langverwachte zevende studioalbum van Kings of Leon verschijnt dit najaar. De plaat, Walls, ligt op 14 oktober in de winkels. Dat maakte platenlabel Sony vrijdag bekend.

Door ANP - 26-8-2016, 15:02 (Update 26-8-2016, 15:02)

Walls verschijnt drie jaar na Mechanical Bull, de plaat die Kings of Leon een Grammy-nominatie opleverde. De plaat bevat tien nummers, die over de persoonlijke strubbelingen van de bandleden gaan.

Voor Walls klopten frontman Caleb Followill en co aan bij producer Markus Dravs, die eerder samenwerkte met onder anderen Arcade Fire en Coldplay. De band die de rockers hadden opgebouwd met producer Angelo Petraglia, met wie ze jarenlang samenwerkten, voelde ‘te veilig’.

“Hij zei dingen die we nog nooit van iemand hadden gehoord”, zei bassist Jared Followill over Dravs in een interview met Rolling Stone. “Dingen als: ik vind dat nummer niks, het is niet goed genoeg, we kunnen beter.” De producer daagde de band behoorlijk uit. “Dan zei hij: oké, speel het nu als de Sex Pistols. En zo kreeg een rustig nummer ineens veel meer pit.”