Freek Vonk verwelkomt T. rex Trix

LEIDEN - Freek Vonk heeft Trix met open armen ontvangen. Het skelet van de in Amerika opgegraven tyrannosaurus rex werd vrijdag overgebracht naar Museum Naturalis in Leiden.

Door ANP - 26-8-2016, 14:38 (Update 26-8-2016, 14:38)

De vrachtwagen met de botten van de dinosaurus reed vrijdagochtend van Schiphol naar Leiden. Daar werd hij op de Beestenmarkt verwelkomd door zo’n 1500 mensen, vooral schoolkinderen. Ook Freek en Naturalis-paleontoloog Anne Schulp waren aanwezig.

Daarna ging de tocht naar het museum, waar directeur Edwin van Huis en burgemeester Henri Lenferink Trix welkom heetten.

Zeldzaamste fossielen

Skeletten van tyrannosaurus rexen behoren tot 's werelds zeldzaamste fossielen. De Leidense is extra bijzonder, omdat dit een bijna compleet skelet is. Naturalis is het enige museum buiten de Verenigde Staten dat een tyrannosaurus rex bezit.

Trix is vanaf 10 september in Naturalis te zien.