Frank Ocean bedreigt record Broederliefde

AMSTELVEEN - Het is nog spannender geworden in de Album Top 100. Broederliefde staat nu twaalf weken op de eerste plaats en evenaart daarmee het record van Frans Bauer, die met 'n Ons geluk even lang de eerste plek bezette. Als de Rotterdamse rapformatie het nog een week volhoudt, is hun album Hard Work Pays Off 2 het langst genoteerde Nederlandstalige album op 1 aller tijden.

Door ANP - 26-8-2016, 14:37 (Update 26-8-2016, 14:37)

Maar er is een kaper op de kust. Frank Ocean komt met zijn langverwachte album Blonde meteen binnen op plek 2. Er werd maandenlang uitgekeken naar het tweede album van de Amerikaanse soulzanger en volop gespeculeerd over wanneer het zover zou zijn. Nadat vorige week donderdag op Apple Music zijn Endless verscheen, een drie kwartier durende videoclip, kwam twee dagen later eindelijk Blond uit, nu ook via iTunes.

Album Top 10 week 34

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, album o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Broederliefde - Hard Work Pays Off 2

2. (-) Frank Ocean - Blonde

3 (2) Rotterdam Airlines - Gate 16

4 (3) Drake - Views

5 (4) Justin Bieber - Purpose

6 (5) Adele - 25

7 (6) Glow In The Dark & SFB - Lituatie

8 (7) Coldplay - A Head Full Of Dreams

9 (16) André Hazes jr. - Leef

10 (8) Soundtrack - Suicide Squad: The Album