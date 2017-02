Weer fors verlies voor Nuon-moeder Vattenfall

STOCKHOLM - Het Zweedse energieconcern Vattenfall, eigenaar van Nuon, heeft afgelopen jaar opnieuw veel last gehad van de lage stroomprijzen. Met name in Nederland bracht elektriciteit fors minder op dan in 2015, waardoor de omzet onder druk stond. Afschrijvingen drukten het bedrijf bovendien weer diep in de rode cijfers.

Door ANP - 7-2-2017, 10:34 (Update 7-2-2017, 10:34)

Vattenfall boekte een jaaromzet van omgerekend ruim 16 miljard euro, ruim 7 procent minder dan in 2015. Onder de streep kwam het energieconcern omgerekend 2,7 miljard euro tekort, tegen een nettoverlies van 2,1 miljard euro een jaar eerder. Dat komt mede door eerder aangekondigde afboekingen op onder meer kolencentrales.

Het Zweedse bedrijf is bezig zich terug te trekken uit vervuilende vormen van stroomopwekking, met name kolen, ten gunste van bijvoorbeeld wind- en waterkracht. Dat heeft zijn weerslag op de resultaten over 2016.