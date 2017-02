'Meer vraag naar chauffeurs'

ZOETERMEER - In de transportsector is het ondernemersvertrouwen afgelopen jaar flink toegenomen, met als gevolg dat zowel investeringen als de vraag naar chauffeurs groeien. Dat blijkt uit een peiling van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Door ANP - 7-2-2017, 9:42 (Update 7-2-2017, 9:42)

Het aantal ondernemers dat zegt uit te willen breiden is volgens de brancheorganisatie afgelopen vijftien jaar niet meer zo hoog geweest. Vooral koeriers en verhuizers zagen hun opdrachten afgelopen jaar toenemen, dankzij de toenemende internetbestedingen en het aantrekken van de woningmarkt.

De werkgelegenheid in de transport en logistiek zit al sinds 2015 weer in de lift, maar gaat de laatste tijd wel harder omhoog. In 2015 steeg het aantal werkenden in de branche nog met 3,9 procent, vorig jaar ging het om een stijging van 4,6 procent. Er zijn momenteel zo'n 4150 vacatures in de sector.

In sommige deelmarkten gaat het nog niet zo goed, benadrukt TLN. Internationale vervoerders zijn bijvoorbeeld minder optimistisch. Dat komt omdat zij veel last hebben van ,,scheve concurrentie'' van Oost-Europese bedrijven die chauffeurs tegen lagere lonen laten rondrijden.