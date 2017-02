Rode cijfers op beurzen Europa

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen zijn maandag in het rood gesloten. De onzekerheid over de politieke ontwikkelingen in Europa en de Verenigde Staten hing boven de markt. In Amsterdam kon ABN AMRO op aandacht rekenen, na de aankondiging van een stevige ingreep onder het topmanagement.

Door ANP - 6-2-2017, 17:55 (Update 6-2-2017, 17:55)

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,8 procent lager op 482,08 punten. De MidKap zakte 0,7 procent naar 697,66 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren 0,3 tot 1,2 procent.

ABN daalde 0,6 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak. De bank schrapt zo'n zestig van de honderd hoogste managementfuncties, om de toplaag beter in balans te brengen met het uitgedunde personeelsbestand in de hele bank. Bestuurder Chris Vogelzang is in verband met de reorganisatie per direct afgetreden.